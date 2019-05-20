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20 травня 2019, понеділок, 19:12 36
Суспільство 2019-05-21T21:30:13+03:00
Українські Новини
"Кенгурація" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента

"Кенгурація" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента

У соцмережах з'явилася смішна фотожаба на тему того, чим запам'яталися Україні попередні президенти. Фото: facebook
У соцмережах з'явилася смішна фотожаба на тему того, чим запам'яталися Україні попередні президенти. Фото: facebook

Сьогодні, 20 травня, відбулася урочиста інавгурація президента України Володимира Зеленського і викликала просто океан обговорень і море фотожаб в соцмережах.

В інтернеті іронізують над розпуском Верховної Ради, особами чиновників і депутатів, особливо цікавими моментами торжества і фразами політиків, а також - над самим президентом Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців. Крім того, з'явилося відео інавгурації Зеленського за півтори хвилини.

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