Вице-премьер Кириленко высказался про отставку Гройсмана и заявил, что "победили эмоции"

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не считает решение премьер-министра Владимира Гройсмана подать в отставку взвешенным и полезным для страны.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськи Новини.

"Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. Верховная Рада идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению", - написал Кириленко.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман заявил, что решил подать в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая.

В понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.