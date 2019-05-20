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20 травня 2019, понеділок, 18:32 21
Політика 2019-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
Віце-прем'єр Кириленко висловився про відставку Гройсмана і заявив, що "перемогли емоції"

Віце-прем'єр Кириленко висловився про відставку Гройсмана і заявив, що "перемогли емоції"

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко не вважає рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана подати у відставку зваженим і корисним для країни.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українськи Новини.

"Не можу назвати рішення Гройсмана піти у відставку зваженим і корисним для країни. Верховна Рада йде на вибори, Президент тільки приймає справи. І в цей час уряд повинен був би забезпечити економічну стабільність і безпеку на час виборів. Однак перемогли емоції та політичний розрахунок. На жаль", - написав Кириленко.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що вирішив подати у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня.

В понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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