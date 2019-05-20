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20 травня 2019, понеділок, 16:33 97 Документ
Верховна Рада і партії 2019-05-20T18:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський скликав голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради у вівторок

Зеленський скликав голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради у вівторок

Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського
Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського

Президент Володимир Зеленський запросив голів фракцій Верховної Ради для проведення консультацій щодо дострокового припинення повноважень парламенту 8-го скликання на 10:00 21 травня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова Радикальної партії та фракції в Раді Олег Ляшко, передають Українські Новини.

"Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це суто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, тому що цього очікує суспільство. Однак, щоб українці знову не були обмануті - треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції", - написав він.

Відповідно до опублікованого депутатом фото документа, консультації Зеленський має намір провести у вівторок, 21 травня, о 10:00 в Адміністрації Президента.

При цьому як на причину для проведення консультації щодо розпуску парламенту Президент посилається на ч. 3 статті 90 Конституції (Президент має право достроково розпустити парламент, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися).

Також, згідно зі ст. 90 Конституції, рішення про дострокове припинення повноважень парламенту приймається Президентом після консультацій із головою Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Фото документа: Олег Ляшко/FacebookФото документа: Олег Ляшко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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