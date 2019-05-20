Елизавета ІІ поздравила Зеленского с инаугурацией

Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Президента Владимира Зеленского с вступлением на должность.

Об этом говорится в сообщении Британского посольства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня, по случаю инаугурации, ее Величество Королева Великобритании послала свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, Путин не будет поздравлять Зеленского.

Тем временем, 20 мая в Верховной Раде в 10:00 состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.