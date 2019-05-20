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20 мая 2019, понедельник, 13:32 185
Силовые структуры 2019-05-20T13:32:28+03:00
Українські Новини
МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского

МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского

Инаугурация Зеленского. Фото пресс-службы
Инаугурация Зеленского. Фото пресс-службы

За процессом инаугурации Президента Владимира Зеленского на площади у здания Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивали порядок в Киеве во время инаугурации Президента.

Нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Ранее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.

Тем временем, силовики перешли на усиленный режим в понедельник.

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