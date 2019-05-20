МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского

За процессом инаугурации Президента Владимира Зеленского на площади у здания Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.\r\nВ сообщении отмечается, что 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивали порядок в Киеве во время инаугурации Президента.\r\nНарушений правопорядка не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский официально стал Президентом.\r\nРанее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.\r\nТем временем, силовики перешли на усиленный режим в понедельник.