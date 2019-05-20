МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского

За процессом инаугурации Президента Владимира Зеленского на площади у здания Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивали порядок в Киеве во время инаугурации Президента.

Нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Ранее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.

Тем временем, силовики перешли на усиленный режим в понедельник.