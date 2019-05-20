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20 травня 2019, понеділок, 14:15 27
Політика 2019-05-20T14:29:19+03:00
Українські Новини
Зеленський пройшов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації

Зеленський пройшов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації

Президент Володимир Зеленський пішов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації Президента на Банкову.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зеленський вийшов з Маріїнського Палацу в супроводі своєї команди і пішов пішки у бік вулиці Банковій до Адміністрації Президента.

При цьому людей на Банкову і до Зеленського не пропустили, він пройшов повз них в оточенні камер.

"Поліція нікого не пускала на проїзну частину, огородили все", - уточнив кореспондент Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Раніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.

Тим часом, силовики перейшли на посилений режим.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Володимир Зеленський Маріїнський палац

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