Зеленський пройшов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації

Президент Володимир Зеленський пішов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації Президента на Банкову.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зеленський вийшов з Маріїнського Палацу в супроводі своєї команди і пішов пішки у бік вулиці Банковій до Адміністрації Президента.

При цьому людей на Банкову і до Зеленського не пропустили, він пройшов повз них в оточенні камер.

"Поліція нікого не пускала на проїзну частину, огородили все", - уточнив кореспондент Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Раніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.

Тим часом, силовики перейшли на посилений режим.