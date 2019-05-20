Зеленський пройшов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації

Президент Володимир Зеленський пішов пішки від Маріїнського палацу до Адміністрації Президента на Банкову.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nЗеленський вийшов з Маріїнського Палацу в супроводі своєї команди і пішов пішки у бік вулиці Банковій до Адміністрації Президента.\r\nПри цьому людей на Банкову і до Зеленського не пропустили, він пройшов повз них в оточенні камер.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Поліція нікого не пускала на проїзну частину, огородили все", - уточнив кореспондент Українських Новин.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.\r\nРаніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.\r\nТим часом, силовики перейшли на посилений режим.