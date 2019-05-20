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20 травня 2019, понеділок, 08:40 18
Суспільство 2019-05-20T09:45:01+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського: що відбувається біля Верховної Ради за кілька годин до церемонії

Інавгурація Зеленського: що відбувається біля Верховної Ради за кілька годин до церемонії

Приготування до інавгурації під Верховною Радою. Фото: Інформатор
Приготування до інавгурації під Верховною Радою. Фото: Інформатор

Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді України о 10:00 відбудеться інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Про те, що відбувається в центрі Києва за кілька годин до знакового заходу, пише Інформатор.

Так, повідомляється, що перед будівлею вже закінчилися монтажні роботи. Знімальна техніка для трансляцій вже встановлена.

Також завершився монтаж екранів, на яких будуть показувати процес урочистої церемонії. На входах в Маріїнський парк встановлюються рамки-детектори.

Наголошується, що в урядовий квартал продовжують стягувати поліцейських і нацгвардейцев. Весь ранок фахівці обстежили прилеглу територію на наявність небезпечних предметів.

Крім цього, рівно о 06:00 рух транспорту по Грушевського та прилеглих вулицях було перекрито.

Приготування до інавгурації під Верховною Радою. Фото: ІнформаторПриготування до інавгурації під Верховною Радою. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.

Тим часом, сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.

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