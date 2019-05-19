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19 мая 2019, воскресенье, 16:49 743
Политика 2019-05-19T16:49:19+03:00
Українські Новини
Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Владимир Зеленский. Фото: YouTube
Владимир Зеленский. Фото: YouTube

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

Также он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не повторялись в будущем.

Как сообщали Українські Новини, Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом.

Ранее появилась программа мероприятий и концертов ко Дню Европы в Киеве.

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