Новоизбранный Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

Также он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не повторялись в будущем.

Как сообщали Українські Новини, Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом.

Ранее появилась программа мероприятий и концертов ко Дню Европы в Киеве.