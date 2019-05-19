Новоизбранный Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.\r\nТакже он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не повторялись в будущем.\r\nКак сообщали Українські Новини, Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом.\r\nРанее появилась программа мероприятий и концертов ко Дню Европы в Киеве.