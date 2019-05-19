Склад бывшей военной части загорелся в Одессе

Утром 19 мая здание на территории бывшей военной части загорелось в Одессе.\r\nОб этом сообщила Odessa Online.\r\nТак, этим утром пожар начался в одноэтажном здании, предварительно удалось выяснить, что горит склад на ул. Рассвета. На тот момент огонь охватил уже около 500 квадратных метров.\r\nНа место происшествия прибыли пожарные, местные жители наблюдают сильное задымление в районе пожара. В то же время, как сообщила пресс-служба ГосЧС Одесской области, пострадавших в результате пожара нет – загоревшееся здание было заброшенным.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OkoW4xY2JDw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней.\r\nВ Житомирской области нашли взрывоопасные склады с украденными боеприпасами.