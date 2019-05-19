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19 мая 2019, воскресенье, 14:47 179
Происшествия 2019-05-19T16:45:01+03:00
Українські Новини
Склад бывшей военной части загорелся в Одессе

Склад бывшей военной части загорелся в Одессе

Утром 19 мая здание на территории бывшей военной части загорелось в Одессе.

Об этом сообщила Odessa Online.

Так, этим утром пожар начался в одноэтажном здании, предварительно удалось выяснить, что горит склад на ул. Рассвета. На тот момент огонь охватил уже около 500 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные, местные жители наблюдают сильное задымление в районе пожара. В то же время, как сообщила пресс-служба ГосЧС Одесской области, пострадавших в результате пожара нет – загоревшееся здание было заброшенным.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней.

В Житомирской области нашли взрывоопасные склады с украденными боеприпасами.

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