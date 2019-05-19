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19 травня 2019, неділя, 11:58 48 Карта
Життя 2019-05-19T12:04:04+03:00
Українські Новини
Град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень

Град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень

Злива. Фото: pixabay
Злива. Фото: pixabay

У понеділок погода особливо не зміниться. Дощі з грозами 20 травня пройдуть на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Одеській області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На заході, у Вінницькій, Житомирській та місцями в Одеській області можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!", - попередила синоптик.

За словами Діденко, на решті території України - сухо і сонячно, переважати буде дуже тепла, спекотна погода.

"Протягом дня +22...+28, на півдні та сході +27...+32 градуси. У Києві завтра буде без опадів, +25...+27 градусів", - написала Діденко.

При цьому відразу після понеділка погода в більшості областей України погіршиться.

"21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться. Синоптичні зміни можуть вплинути на самопочуття, самовладання і настрій. Не піддавайтеся", - порадила синоптик.

Діденко вточнила, що така погода - тимчасова.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Також 20 травня відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.

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