Град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень

У понеділок погода особливо не зміниться. Дощі з грозами 20 травня пройдуть на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Одеській області.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"На заході, у Вінницькій, Житомирській та місцями в Одеській області можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!", - попередила синоптик.\r\nЗа словами Діденко, на решті території України - сухо і сонячно, переважати буде дуже тепла, спекотна погода.\r\n"Протягом дня +22...+28, на півдні та сході +27...+32 градуси. У Києві завтра буде без опадів, +25...+27 градусів", - написала Діденко.\r\nПри цьому відразу після понеділка погода в більшості областей України погіршиться.\r\n"21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться. Синоптичні зміни можуть вплинути на самопочуття, самовладання і настрій. Не піддавайтеся", - порадила синоптик.\r\nДіденко вточнила, що така погода - тимчасова.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.\r\nТакож 20 травня відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.