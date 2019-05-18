Порошенко предоставил гражданство главе АМПУ Вецкагансу

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство документалисту и кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Николаю Винницкому и председателю администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сказал Порошенко во время встречи с Грузиновым, Винницким, Вецкагансом.

Винницкий поблагодарил главу государства за решение о предоставлении гражданства и презентовал ему свою документальную книгу о событиях "Революции достоинства".

Вецкаганс сообщил Президенту, что для него является большой честью быть гражданином Украины и использовать свой опыт для развития морских портов Украины.

Грузинов также поблагодарил Порошенко за решение о предоставлении гражданства Украины и заверил, что будет продолжать прилагать усилия для воспитания молодого поколения Украины.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова.

Также Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ.