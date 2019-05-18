подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 мая 2019, суббота, 22:00 886
Президент 2019-05-18T22:01:12+03:00
Українські Новини
Порошенко предоставил гражданство главе АМПУ Вецкагансу

Порошенко предоставил гражданство главе АМПУ Вецкагансу

Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство документалисту и кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Николаю Винницкому и председателю администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сказал Порошенко во время встречи с Грузиновым, Винницким, Вецкагансом.

Винницкий поблагодарил главу государства за решение о предоставлении гражданства и презентовал ему свою документальную книгу о событиях "Революции достоинства".

Вецкаганс сообщил Президенту, что для него является большой честью быть гражданином Украины и использовать свой опыт для развития морских портов Украины.

Грузинов также поблагодарил Порошенко за решение о предоставлении гражданства Украины и заверил, что будет продолжать прилагать усилия для воспитания молодого поколения Украины.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова.

Также Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ.

Больше новостей о: Украинское гражданство Петр Порошенко

Архив
Новости
ВВС снимет фильм об отравлении Скрипалей 23:35
Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах 23:13
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Арьеву присвоил ранг посла 22:47
Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ 22:32
Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция 22:15
больше новостей
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Коалиции в Раде нет еще с 2016 года, - Пилипенко 10:56
Виктор Лозинский. Фото: zn.ua
Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok