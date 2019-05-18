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18 мая 2019, суббота, 20:40 3067
Внешняя политика 2019-05-18T21:38:13+03:00
Українські Новини
Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского

Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, против людей из окружения которого высказался Игорь Коломойский, назвал поведение бизнесмена "реальным испытанием для президента". Об этом Джулиани написал в своем аккаунте в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?" - написал Джулиани.

В другом твите Джулиани отметил, что «олигарх вернулся из долгой ссылки» и начал клеветать на Льва Парнаса и Игоря Фрумана из близкого окружения адвоката.

"Американский аналитик описал Коломойского как "супер опасного". Одиозный олигарх вернулся из долгой ссылки и немедленно начал угрожать и клеветать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты и я посоветовал им подать жалобы", - отметил Джулиани.

Также Джулиани добавил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа.

"Это испытание для избранного президента. Он уже окружил себя людьми, которые являются врагами президента Трампа. Сейчас говорят, что и у этого известного олигарха тоже в окружении есть люди. Коломойского нужно судить за угрозу. Посмотрим. Это многое скажет нам о контроле", - подчеркнул адвокат Трампа.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский заявил, что расследование ФБР против него "ничем не закончится".

Также адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что огорчен наличием в команде новоизбранного президента Зеленского людей, причастных ко вмешательству в выборы президента США.

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