Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, против людей из окружения которого высказался Игорь Коломойский, назвал поведение бизнесмена "реальным испытанием для президента". Об этом Джулиани написал в своем аккаунте в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?" - написал Джулиани.

В другом твите Джулиани отметил, что «олигарх вернулся из долгой ссылки» и начал клеветать на Льва Парнаса и Игоря Фрумана из близкого окружения адвоката.

"Американский аналитик описал Коломойского как "супер опасного". Одиозный олигарх вернулся из долгой ссылки и немедленно начал угрожать и клеветать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты и я посоветовал им подать жалобы", - отметил Джулиани.

Также Джулиани добавил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа.

"Это испытание для избранного президента. Он уже окружил себя людьми, которые являются врагами президента Трампа. Сейчас говорят, что и у этого известного олигарха тоже в окружении есть люди. Коломойского нужно судить за угрозу. Посмотрим. Это многое скажет нам о контроле", - подчеркнул адвокат Трампа.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский заявил, что расследование ФБР против него "ничем не закончится".

Также адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что огорчен наличием в команде новоизбранного президента Зеленского людей, причастных ко вмешательству в выборы президента США.