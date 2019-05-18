Джуліані заявив, що Зеленський оточив себе ворогами Трампа і закликав заарештувати Коломойського

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, проти людей з оточення якого висловився Ігор Коломойський, назвав поведінку бізнесмена "реальним випробуванням для президента". Про це Джуліані написав у своєму акаунті в Twitter.

"Український мільярдер-олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР. Зараз він повернувся в Україну із заслання в Ізраїлі, і перше, що він зробив, - це загрожує американським громадянам. Це справжнє випробування для президента. Чи буде він заарештований?" - написав Джуліані.

В іншому твіті Джуліані зазначив, що "олігарх повернувся з довгого заслання" і почав намовляти на Лева Парнасу та Ігоря Фрумана з близького оточення адвоката.

"Американський аналітик описав Коломойського як "супер небезпечного". Одіозний олігарх повернувся з довгого заслання і негайно почав погрожувати і обмовляти на двох американців, Лева Парнасу та Ігоря Фрумана. Вони мої клієнти і я порадив їм подати скарги", - зазначив Джуліані.

Джуліані Також додав, що Зеленський оточив себе ворогами Трампа.

"Це випробування для обраного президента. Він вже оточив себе людьми, які є ворогами президента Трампа. Зараз кажуть, що і у цього відомого олігарха теж в оточенні є люди. Коломойського потрібно судити за погрозу. Подивимося. Це багато що скаже нам про контроль", - підкреслив адвокат Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський заявив, що розслідування ФБР проти нього "нічим не закінчиться".

Також адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що засмучений наявністю в команді новообраного президента Зеленського людей, причетних до втручання у вибори президента США.