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18 мая 2019, суббота, 20:00 523
Силовые структуры 2019-05-18T20:00:08+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ

На Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 3 украинский военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское; пять раз из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Крымского; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Пивденное.

Вследствие обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики обстреляли жилые дома.

Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив незаконное вооружение.

Больше новостей о: Боевики Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

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