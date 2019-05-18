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18 мая 2019, суббота, 19:00 155
Спорт 2019-05-18T19:16:27+03:00
Українські Новини
"Динамо" одержало фееричную победу над "Мариуполем" видео голов

"Динамо" одержало фееричную победу над "Мариуполем" видео голов

Сегодня, 18 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 29-м туре чемпионата Украины 2018/19 состоялся матч между киевским "Динамо" и "Мариуполем. Победу в поединке одержало "Динамо" со счетом 2:1. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, матч начался в 17:00 и продлился до 18:57.

Отмечается, что на 32 минуте игры Карлос Де Пена от "Динамо" забил дебютный гол. Мяч после подачи с углового полетел на дальний угол штрафной, где не было игроков Мариуполя, зато набегал Де Пена, который в касание нанес мощный удар по воротам Худжамова.

Также на 87 минуте матча гол забил Виктор Циганков из команды киевлян.

Затем гол забил Валерий Федорчук из команды "Мариуполь".

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на "Олимпийском": видео голов.

Ранее "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском".

Также "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей".

Больше новостей о: Футбол Динамо НСК Олимпийский ФК "Мариуполь"

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