"Динамо" одержало фееричную победу над "Мариуполем" видео голов

Сегодня, 18 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 29-м туре чемпионата Украины 2018/19 состоялся матч между киевским "Динамо" и "Мариуполем. Победу в поединке одержало "Динамо" со счетом 2:1. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, матч начался в 17:00 и продлился до 18:57.

Отмечается, что на 32 минуте игры Карлос Де Пена от "Динамо" забил дебютный гол. Мяч после подачи с углового полетел на дальний угол штрафной, где не было игроков Мариуполя, зато набегал Де Пена, который в касание нанес мощный удар по воротам Худжамова.

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Также на 87 минуте матча гол забил Виктор Циганков из команды киевлян.

Затем гол забил Валерий Федорчук из команды "Мариуполь".

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