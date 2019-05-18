У неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі

19 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17..+22 градуси, на курортах (Моршин, Трусковець, Свалява) короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градусів, у Сваляві вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

18 травня температура води в Чорному і Азовському морях 18 - 21 градус, у Дніпрі біля Києва - 17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Тим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.