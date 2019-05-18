У неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі

19 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17..+22 градуси, на курортах (Моршин, Трусковець, Свалява) короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градусів, у Сваляві вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\n18 травня температура води в Чорному і Азовському морях 18 - 21 градус, у Дніпрі біля Києва - 17 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.\r\nТим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.