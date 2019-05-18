підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 17:20 30
Життя 2019-05-18T19:30:03+03:00
Українські Новини
У неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі

У неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі

Кіт. Фото: Портал Акцент
Кіт. Фото: Портал Акцент

19 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17..+22 градуси, на курортах (Моршин, Трусковець, Свалява) короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градусів, у Сваляві вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

18 травня температура води в Чорному і Азовському морях 18 - 21 градус, у Дніпрі біля Києва - 17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Тим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Карпатах

Архів
Новини
Порошенко встановив День батька у третю неділю червня 19:37
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів 19:00
НБУ хоче зобов'язати банки повертати клієнтам зняті шахраями кошти 18:47
На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки 18:25
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Вибори в Харкові для мене – це виклик, – Грановський 08:52
Розпуск парламенту можливий, - депутат Міщенко 13:44
більше новин
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
Турчинов подав у відставку 16:52 Документ
Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу 10:42
П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського 17:25
Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області 22:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok