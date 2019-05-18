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18 мая 2019, суббота, 16:36 43
Судебная власть 2019-05-18T16:43:09+03:00
Українські Новини
Россия отказалась помочь Украине расследовать дело о депортации крымских татар, - прокуратура

Россия отказалась помочь Украине расследовать дело о депортации крымских татар, - прокуратура

Крымскотатарский флаг
Крымскотатарский флаг

Прокуратура заявляет, что Россия отказалась помочь Украине в расследовании дела о депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ар Крым, передают Українськi Новини.

Указано, что прокуратурой расследуется уголовное производство по факту геноцида путем насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей РСФСР.

На сегодня объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 (Геноцид) Уголовного кодекса бывшему руководству СССР, установлены исполнители и причастные к преступлению лица.

В ходе досудебного расследования установлено, что депортация крымских татар проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги.

Также установлены организаторы указанного преступления из числа руководства СССР и бывших союзных республик.

Главным вызовом в данном уголовном производстве сегодня является получение документов из стран, где было завершено это преступление.

С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, прокуратурой направлены запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и РФ.

"После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Российская Федерация ответила отказом. В частности, в письме Генеральной прокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, направлены новые международно-правовые поручения в Таджикистан и Кыргызстан.

В ходе досудебного расследования по постановлению следователя проведена демографическая экспертиза.

Согласно ее данным, насильственное переселение крымских татар привело к гибели 57,9 тыс. человек.

Также назначена комплексная судебная историко-правовая экспертиза.

Прокуратурой получена историческая часть заключения о событиях и общественно-политических процессов, которые имели место в течение исследуемого в уголовном производстве периода.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации.

Отметим, что День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года.

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