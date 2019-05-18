Россия отказалась помочь Украине расследовать дело о депортации крымских татар, - прокуратура

Прокуратура заявляет, что Россия отказалась помочь Украине в расследовании дела о депортации крымских татар в 1944 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ар Крым, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что прокуратурой расследуется уголовное производство по факту геноцида путем насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей РСФСР.\r\nНа сегодня объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 (Геноцид) Уголовного кодекса бывшему руководству СССР, установлены исполнители и причастные к преступлению лица.\r\nВ ходе досудебного расследования установлено, что депортация крымских татар проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги.\r\nТакже установлены организаторы указанного преступления из числа руководства СССР и бывших союзных республик.\r\nГлавным вызовом в данном уголовном производстве сегодня является получение документов из стран, где было завершено это преступление.\r\nС целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, прокуратурой направлены запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и РФ.\r\n"После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Российская Федерация ответила отказом. В частности, в письме Генеральной прокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.\r\nКроме того, направлены новые международно-правовые поручения в Таджикистан и Кыргызстан.\r\nВ ходе досудебного расследования по постановлению следователя проведена демографическая экспертиза.\r\nСогласно ее данным, насильственное переселение крымских татар привело к гибели 57,9 тыс. человек.\r\nТакже назначена комплексная судебная историко-правовая экспертиза.\r\nПрокуратурой получена историческая часть заключения о событиях и общественно-политических процессов, которые имели место в течение исследуемого в уголовном производстве периода.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации.\r\nОтметим, что День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года.