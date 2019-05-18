Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации. Об этом Зеленский написал в социальной сети Facebook по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар, передают Українськi Новини.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с Крымом. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - написал Зеленский.

По его словам, этот день напоминает украинцам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар: пройдет минута молчания.

Отметим, что День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года.