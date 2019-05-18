Росія відмовилася допомогти Україні розслідувати справу про депортацію кримських татар, - прокуратура

Прокуратура заявляє, що Росія відмовилася допомогти Україні в розслідуванні справи про депортацію кримських татар у 1944 році.

Зазначено, що прокуратурою розслідується кримінальне провадження за фактом геноциду шляхом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР для проживання в непристосованих районах Узбецької РСР, Казахської РСР, Башкирської АРСР та інших областей РРФСР.

На сьогодні оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 (геноцид) Кримінального кодексу колишньому керівництву СРСР, встановлено виконавців та причетних до злочину осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що депортація кримських татар проходила під керівництвом колишнього заступника міністра НКВД СРСР, заступника НКДБ СРСР і заступника начальника Управління військ НКВС СРСР з охорони залізниці.

Також встановлено організаторів вказаного злочину з числа керівництва СРСР і союзних республік.

Головним викликом в цьому кримінальному провадженні сьогодні є отримання документів з країн, де було завершено цей злочин.

З метою отримання копій необхідних архівних документів, встановлення і допиту можливих свідків, прокуратурою надіслано запити про міжнародну правову допомогу в Узбекистан, Казахстан і РФ.

"Після неодноразових листів-нагадувань, ані Узбекистан, ані Казахстан не надали цю інформацію, а Російська Федерація відповіла відмовою. Зокрема, в листі Генеральної прокуратури РФ зазначено, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Російської Федерації", - сказано в повідомленні прес -служби.

Крім того, надіслані нові міжнародно-правові доручення в Таджикистан і Киргизстан.

Під час досудового розслідування за постановою слідчого проведена демографічна експертиза.

Згідно з її даними, насильницьке переселення кримських татар призвело до загибелі 57,9 тис. осіб.

Також призначено комплексну судову історико-правову експертизу.

Прокуратурою отримана історична частина висновку про події та суспільно-політичні процеси, які мали місце протягом досліджуваного в кримінальному провадженні періоду.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що вірить в звільнення батьківщини кримських татар від окупації.

Зазначимо, що День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року.