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18 мая 2019, суббота, 11:06 38
Общество 2019-05-18T11:07:46+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар: пройдет минута молчания

Сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар: пройдет минута молчания

На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар. Фото: sev.life
На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар. Фото: sev.life

В субботу, 18 мая, исполняется 75 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сегодня в Киеве и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира.

На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар. В Крыму, аннексированном Россией, траурные мероприятия, кроме официальных, запрещены, а попытки их проведения пресекаются.

Напомним, День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

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