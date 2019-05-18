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18 мая 2019, суббота, 15:55 66
Общество 2019-05-18T15:55:06+03:00
Українські Новини
Видео дня: на вокзале в Киеве прошел перформанс к годовщине депортации крымских татар

Видео дня: на вокзале в Киеве прошел перформанс к годовщине депортации крымских татар

Сегодня, 18 мая, в Киеве на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" продемонстрировали театральное представление, посвященное 75-летию депортации крымскотатарского народа. Видео мероприятия было опубликовано на странице "UA: Крым" в Facebook.

Так, сообщается, что акция была организована в память о депортации крымскотатарского народа 1944 года.

"Театральная интервенция от актеров PostPlayТеатр и перформанс молодых крымскотатарских активистов вместе с волонтерами. Акция памяти жертв ужасной катастрофы - депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.

По данным Министерства информационной политики, театральная постановка символизировала реконструкцию вагона, в котором перевозили крымских татар во время депортации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации.

Отметим, что День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года.

Больше новостей о: Депортация Ж/д вокзал Крымские татары театральное представление

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