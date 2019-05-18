Відео дня: на вокзалі в Києві відбувся перформанс до річниці депортації кримських татар

Сьогодні, 18 травня, у Києві на залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" продемонстрували театральне дійство, присвячене 75-річчю депортації кримськотатарського народу. Відео заходу було опубліковано на сторінці "UA: Крим" у Facebook.

Так, повідомляється, що акція була організована в пам'ять про депортацію кримськотатарського народу 1944 року.

"Театральна інтервенція від акторів PostPlayТеатр і перформанс молодих кримськотатарських активістів разом з волонтерами. Акція пам'яті жертв жахливої катастрофи - депортації кримськотатарського народу 1944 року", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства інформаційної політики, театральна постановка символізувала реконструкцію вагона, в якому перевозили кримських татар під час депортації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що вірить в звільнення батьківщини кримських татар від окупації.

Зазначимо, що День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року.