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18 травня 2019, субота, 12:55 56
Політика 2019-05-18T14:30:02+03:00
Українські Новини
Росія хоче скликати Раду Безпеки ООН через мовный закон в Україні

Росія хоче скликати Раду Безпеки ООН через мовный закон в Україні

Представництво РФ при ООН звернулося до голови Ради Безпеки організації з проханням скликати засідання через прийняття Верховною Радою України закону про мову. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання може відбутися в наступний понеділок", – написав Ніколенко.

Він висловив думку, що функціонування української мови в Україні ніяк не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН.

"Цей закон – наше внутрішнє питання, який у Кремлі намагаються політизувати. На жаль, ми спостерігаємо за невпинними спробами Росії маргіналізувати ключову світову майданчик з безпеки. Перетворити її в якесь вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди", – підкреслив Ніколенко.

Він додав, що дату і час проведення засідання повинен схвалити глава Радбезу ООН. У травні цей пост займає представник Індонезії.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про українську мову після того, як Рада відмовилася скасувати результати голосування.

Раніше, 25 квітня, Рада прийняла відповідний закон.

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