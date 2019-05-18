Электроэнергия в Украине подорожает в 2-3 раза с 1 июля, когда НКРЕКУ потеряет право устанавливать тарифы, - Коломойский

Электроэнергия в Украине подорожает в 2-3 раза с 1 июля, когда НКРЕКУ потеряет право устанавливать тарифы, - К

Бизнесмен Игорь Коломойский прогнозирует подорожание электроэнергии в 2-3 раза в случае запуска свободного рынка электроэнергии с июля.

Об этом он сообщил в интервью программе "Схемы", передают Українськi Новини.

"Вы обратите внимание на приобретение господина Ахметова. И на приобретение ДТЭК. И в то, что с 1 июля - хотя говорят, что рынок не готов - хотят лишить Украину от регуляции на цены. Это же не просто так делается. Сейчас вступает в должность новый президент - а с 1 июля начнет действовать закон, НКРЭ (Нацкомиссия по регулированию электроэнергии - ред.) не может регулировать цены на энергию. Получите цены вдвое дороже - и ни к кому апеллировать нельзя, потому что был принят закон", - таким образом Коломойский ответил на вопрос журналиста о наличии планов по приобретению каких-либо активов.

Он также добавил, что у него пока нет в Украине каких-либо бизнес-планов и он намеревается отдохнуть.

Как сообщали Українськi Новини, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявляет о своей готовности к запуску свободного рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года.

Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг допускает рост цен на электрическую энергию на 20-50% после запуска свободного рынка электроэнергии в связи с монопольным положением энергохолдинга ДТЭК и национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и просит Кабинет Министров и Верховную Раду перенести запуск на 1-2 года.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не видит необходимости переносить запуск рынка электроэнергии.

Закон "О рынке электрической энергии" предусмотривает введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.

Коломойский – совладелец ряда украинских облэнерго.

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться международной финпомощи, если вовремя не запустит рынок электроэнергии.