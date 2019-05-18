Электроэнергия в Украине подорожает в 2-3 раза с 1 июля, когда НКРЕКУ потеряет право устанавливать тарифы, - Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский прогнозирует подорожание электроэнергии в 2-3 раза в случае запуска свободного рынка электроэнергии с июля.\r\nОб этом он сообщил в интервью программе "Схемы", передают Українськi Новини.\r\n"Вы обратите внимание на приобретение господина Ахметова. И на приобретение ДТЭК. И в то, что с 1 июля - хотя говорят, что рынок не готов - хотят лишить Украину от регуляции на цены. Это же не просто так делается. Сейчас вступает в должность новый президент - а с 1 июля начнет действовать закон, НКРЭ (Нацкомиссия по регулированию электроэнергии - ред.) не может регулировать цены на энергию. Получите цены вдвое дороже - и ни к кому апеллировать нельзя, потому что был принят закон", - таким образом Коломойский ответил на вопрос журналиста о наличии планов по приобретению каких-либо активов.\r\nОн также добавил, что у него пока нет в Украине каких-либо бизнес-планов и он намеревается отдохнуть.\r\nКак сообщали Українськi Новини, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявляет о своей готовности к запуску свободного рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года.\r\nАссоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг допускает рост цен на электрическую энергию на 20-50% после запуска свободного рынка электроэнергии в связи с монопольным положением энергохолдинга ДТЭК и национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и просит Кабинет Министров и Верховную Раду перенести запуск на 1-2 года.\r\nВ свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не видит необходимости переносить запуск рынка электроэнергии.\r\nЗакон "О рынке электрической энергии" предусмотривает введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.\r\nКоломойский – совладелец ряда украинских облэнерго.\r\n\r\nРанее сообщалось, что Украина может лишиться международной финпомощи, если вовремя не запустит рынок электроэнергии.