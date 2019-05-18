Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з 1 липня, коли НКРЕКП втратить право встановлювати тарифи, - Коломойський

Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з першого липня після вступу в силу закону про ринок електроенергії, коли НКРЕКУ втратить право встановлювати тарифи. Про це заявив олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "Схемам".

"Ви зверніть увагу на придбання товариша Ахметова і ДТЕК... Зараз вступає на посаду новий президент, а з 1 липня вступить закон про те, що НКРЕКП не може регулювати ціни на електроенергію. Ну, отримаєте ціни в два рази вище. І ні до кого апелювати не можна. Але вас це не хвилює, правильно? Грантоїди не сильно цим цікавляться. Тебе не хвилює ж це? Ви ж чули, що з 1 липня ціна на електроенергію зросте в два рази, або в три рази. Особисто я в порівнянні з тобою справлюся з будь-якими цінами", - заявив Коломойський.

Раніше повідомлялося, що Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, якщо вчасно не запустить ринок електроенергії.