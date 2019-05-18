підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з 1 липня, коли НКРЕКП втратить право встановлювати тарифи, - Коломойський
18 травня 2019, субота, 12:12 41
Економіка 2019-05-18T15:00:03+03:00
Українські Новини
Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з 1 липня, коли НКРЕКП втратить право встановлювати тарифи, - К

Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з 1 липня, коли НКРЕКП втратить право встановлювати тарифи, - Коломойський

Електроенергія в Україні подорожчає в 2-3 рази з першого липня після вступу в силу закону про ринок електроенергії, коли НКРЕКУ втратить право встановлювати тарифи. Про це заявив олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "Схемам".

"Ви зверніть увагу на придбання товариша Ахметова і ДТЕК... Зараз вступає на посаду новий президент, а з 1 липня вступить закон про те, що НКРЕКП не може регулювати ціни на електроенергію. Ну, отримаєте ціни в два рази вище. І ні до кого апелювати не можна. Але вас це не хвилює, правильно? Грантоїди не сильно цим цікавляться. Тебе не хвилює ж це? Ви ж чули, що з 1 липня ціна на електроенергію зросте в два рази, або в три рази. Особисто я в порівнянні з тобою справлюся з будь-якими цінами", - заявив Коломойський.

Раніше повідомлялося, що Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, якщо вчасно не запустить ринок електроенергії.

Більше новин про: Ринок електроенергії Ігор Коломойський ціни на електроенергію

Архів
Новини
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Юлія Вусенко. Фото: volynnews.com
Верховний Суд поновив Вусенко на посаді в. о. мера Луцька 14:43
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
Рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1% 16:20
більше новин
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok