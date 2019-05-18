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18 мая 2019, суббота, 09:52 706
Происшествия 2019-05-18T11:00:45+03:00
Українські Новини
На Житомирскую область обрушился мощный ураган и выпал огромный град

На Житомирскую область обрушился мощный ураган и выпал огромный град

В Житомирской области промчался мощный ураган. Об этом сообщает ТСН.

Вследствие торнадо в трех селах Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.

Там пострадали не менее сотни домов, ветром сорвало не только лишь крыши, но и снесло ветви в лесу, там стоят голые стволы. После урагана выпал град, как куриное яйцо.

На видео, которое сняли пассажиры авто на трассе Киев-Чоп в районе села Пилиповичи, видно, как огромный серый столб закручивает деревья.

От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных.

В субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди.

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