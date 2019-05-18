На Житомирскую область обрушился мощный ураган и выпал огромный град

В Житомирской области промчался мощный ураган. Об этом сообщает ТСН.\r\nВследствие торнадо в трех селах Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.\r\nТам пострадали не менее сотни домов, ветром сорвало не только лишь крыши, но и снесло ветви в лесу, там стоят голые стволы. После урагана выпал град, как куриное яйцо.\r\nНа видео, которое сняли пассажиры авто на трассе Киев-Чоп в районе села Пилиповичи, видно, как огромный серый столб закручивает деревья.\r\n\r\nОт града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных.\r\nВ субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди.