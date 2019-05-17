Населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених

Протягом січня-березня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 73,7 тис. осіб і на 1 квітня становла 42 079,5 тис. людей.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 48 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-лютого 2019 року чисельність населення України скоротилася на 51,6 тис. осіб і на 1 березня становила 42 101,7 тис. людей.

В 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. людей.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук прогнозує скорочення чисельності населення України з 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 року як за рахунок трудової міграції, так і перевищення смертності над народжуваністю.