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17 травня 2019, пʼятниця, 23:57 13
Суспільство 2019-05-18T01:15:04+03:00
Українські Новини
Населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених

Населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених

Карта вишиванок у Львові. Фото: city-adm.lviv.ua
Карта вишиванок у Львові. Фото: city-adm.lviv.ua

Протягом січня-березня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 73,7 тис. осіб і на 1 квітня становла 42 079,5 тис. людей.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 48 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-лютого 2019 року чисельність населення України скоротилася на 51,6 тис. осіб і на 1 березня становила 42 101,7 тис. людей.

В 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. людей.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук прогнозує скорочення чисельності населення України з 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 року як за рахунок трудової міграції, так і перевищення смертності над народжуваністю.

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