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19 апреля 2019, пятница, 09:25 1586
Общество 2019-04-19T09:55:44+03:00
Українські Новини
За первые два месяца 2019 численность населения значительно сократилась

За первые два месяца 2019 численность населения значительно сократилась

В течение января-февраля 2019 года численность населения Украины сократилась на 51,6 тыс. человек и на 1 марта составила 42 101,7 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, украинцев может стать почти на 3 млн меньше к 2031 году.

Тем временем, за год численность населения Украины сократилась, на 100 умерших 58 рожденных.

Ранее, с января по август 2018, в Украине стремительно сокращалось количество населения.

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