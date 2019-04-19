За первые два месяца 2019 численность населения значительно сократилась

В течение января-февраля 2019 года численность населения Украины сократилась на 51,6 тыс. человек и на 1 марта составила 42 101,7 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, украинцев может стать почти на 3 млн меньше к 2031 году.

Тем временем, за год численность населения Украины сократилась, на 100 умерших 58 рожденных.

Ранее, с января по август 2018, в Украине стремительно сокращалось количество населения.