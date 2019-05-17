В СМИ появился проект указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады

СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.\r\nКак сообщает "Страна", проект передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.\r\nИ окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.\r\n"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.\r\nВ документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи", в двух оставшихся фракциях (БПП и "Народный фронт") находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.\r\nНа этом основании у президента есть право распустить Раду.\r\n"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.\r\nУчитывая изложенное, президент постановляет:\r\nПрекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.\r\nНазначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.\r\nКабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.\r\nЦентральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", других законов Украины.\r\nНастоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.\r\n\r\nДокумент: "Страна"\r\nКак сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Андрей Парубий распустил коалицию "Европейская Украина" и объявил об отсчете 30-дневнего срока для формирования новой коалиции.\r\nТем временем, спикер команды новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.