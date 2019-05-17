Перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили

Верховна Рада продовжила до 2023 року перехідний період навчання національних меншин на рідних мовах, які є офіційними мовами Європейського Союзу.\r\nПро це йдеться в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опублікований 16 травня.\r\nЗазначено, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 мовою відповідної національної меншини України, до 1 вересня 2023 продовжують отримувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.\r\nПри цьому для корінних народів і інших національних меншин перехідний період залишається до 2020 року, як це передбачено чинною редакцією закону "Про освіту".\r\nНа сьогодні офіційними мовами ЄС визнано 24, в тому числі угорська.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 15 травня його підписав Порошенко і 16 травня він був офіційно опублікований.\r\nВін набирає чинності 16 липня, а деякі його норми – пізніше.\r\nТакож Рада зобов'язала абітурієнтів здавати зовнішнє оцінювання тільки українською мовою з 2030.