підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 19:01 9
Суспільство 2019-05-17T19:30:02+03:00
Українські Новини
Перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили

Перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили

Верховна Рада продовжила до 2023 року перехідний період навчання національних меншин на рідних мовах, які є офіційними мовами Європейського Союзу.

Про це йдеться в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опублікований 16 травня.

Зазначено, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 мовою відповідної національної меншини України, до 1 вересня 2023 продовжують отримувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

При цьому для корінних народів і інших національних меншин перехідний період залишається до 2020 року, як це передбачено чинною редакцією закону "Про освіту".

На сьогодні офіційними мовами ЄС визнано 24, в тому числі угорська.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 15 травня його підписав Порошенко і 16 травня він був офіційно опублікований.

Він набирає чинності 16 липня, а деякі його норми – пізніше.

Також Рада зобов'язала абітурієнтів здавати зовнішнє оцінювання тільки українською мовою з 2030.
Архів
Новини
Перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили 19:01
Київ через десятки ДТП в п'ятницю ввечері стоїть в кілометрових заторах 18:42 Карта
В зоні ООС 5 обстрілів і поранений український військовий 18:41
Абітурієнти будуть складати ЗНО лише українською з 2030 18:30
51 нардеп підписав звернення до Конституційного Суду щодо "мовного" закону 18:15
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok