Перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили

Верховна Рада продовжила до 2023 року перехідний період навчання національних меншин на рідних мовах, які є офіційними мовами Європейського Союзу.

Про це йдеться в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опублікований 16 травня.

Зазначено, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 мовою відповідної національної меншини України, до 1 вересня 2023 продовжують отримувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

При цьому для корінних народів і інших національних меншин перехідний період залишається до 2020 року, як це передбачено чинною редакцією закону "Про освіту".

На сьогодні офіційними мовами ЄС визнано 24, в тому числі угорська.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 15 травня його підписав Порошенко і 16 травня він був офіційно опублікований.

Він набирає чинності 16 липня, а деякі його норми – пізніше.

Також Рада зобов'язала абітурієнтів здавати зовнішнє оцінювання тільки українською мовою з 2030.