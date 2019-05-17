В зоне ООС 5 обстрелов и ранен украинский военный

После череды обстрелов накануне, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 17 мая, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Потери противника уточняются.

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