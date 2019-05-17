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17 травня 2019, пʼятниця, 18:41 15
Силові структури 2019-05-17T19:15:01+03:00
Українські Новини
В зоні ООС 5 обстрілів і поранений український військовий

В зоні ООС 5 обстрілів і поранений український військовий

ООС. Фото: facebook/ato.news
ООС. Фото: facebook/ato.news

Після низки обстрілів напередодні, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 17 травня, 1 українського військовослужбовця поранено.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів калібру 82-мм - поблизу населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі вбили воїна ВСУ, поранили ще одного й понесли суттєві втрати.

Раніше ВСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.

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