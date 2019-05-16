Под чередой обстрелов из БМП и гранатометов на Донбассе погиб украинский военный

После потерь ВСУ вследствие обстрелов, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новотроицкого; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи Каменки; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - около Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Новозвановки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ более 20 раз, лишившись "бойца" и техники.

Ранее ВСУ показали зрелищное уничтожение огнемпозиции боевиков.