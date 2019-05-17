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17 мая 2019, пятница, 08:35 12
Силовые структуры 2019-05-17T08:35:01+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе убили воина ВСУ, ранили еще одного и понесли существенные потери

Боевики на Донбассе убили воина ВСУ, ранили еще одного и понесли существенные потери

ООС .
ООС .

За сутки 16 мая в зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых один украинский боец погиб и еще один получил ранения.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, на протяжении суток боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты устроили 11 обстрелов:

- из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Водяное;

- из минометов калибра 120 мм возле населенного пункта Опытное;

- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь у Новотроицкого;

- из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов возле Каменки;

- дважды из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ у населенного пункта Павлополь;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле села Богдановка;

- дважды из стрелкового оружия в районе города Марьинка.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов были обстреляны дважды:

- из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Золотое-4;

- из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Новозвановка.

На каждый обстрел боевиков наши воины давали адекватный ответ, которым был уничтожен один боевик и еще четверо получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая боевики обстреляли позиции ВСУ более 20 раз, лишившись "бойца" и техники.

Ранее ВСУ показали зрелищное уничтожение огнемпозиции боевиков.

Ранее на Донбассе в результате обстрелов боевиков ВСУ понесли потери.

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