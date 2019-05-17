Боевики на Донбассе убили воина ВСУ, ранили еще одного и понесли существенные потери

За сутки 16 мая в зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых один украинский боец погиб и еще один получил ранения.\r\nКак сообщили в пресс-службе штаба ООС, на протяжении суток боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты устроили 11 обстрелов:\r\n- из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Водяное;\r\n- из минометов калибра 120 мм возле населенного пункта Опытное;\r\n- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь у Новотроицкого;\r\n- из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов возле Каменки;\r\n- дважды из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ у населенного пункта Павлополь;\r\n- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле села Богдановка;\r\n- дважды из стрелкового оружия в районе города Марьинка.\r\nВ зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов были обстреляны дважды:\r\n- из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Золотое-4;\r\n- из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Новозвановка.\r\nНа каждый обстрел боевиков наши воины давали адекватный ответ, которым был уничтожен один боевик и еще четверо получили ранения.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 мая боевики обстреляли позиции ВСУ более 20 раз, лишившись "бойца" и техники.\r\nРанее ВСУ показали зрелищное уничтожение огнемпозиции боевиков.\r\nРанее на Донбассе в результате обстрелов боевиков ВСУ понесли потери.