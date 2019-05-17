2,5 тыс. человек из 145 тыс. не сдали аттестацию по украинскому языку для госслужащих

2,5 тыс. человек из 145 тыс. не сдали аттестацию по украинскому языку для государственных служащих с 1 мая 2017 по 31 декабря 2018.\r\nОб этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам государственной службы на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ему, всего в аттестации за указанный период приняли участие 144 784 человека.\r\nУспешно сдали аттестацию 63 740 человек, не сдали - 2 075.\r\nКроме того, на основании подтверждающего знания украинского языка документа аттестацию прошли 78 595 человек, не прошли - 374.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\n15 мая Президент Петр Порошенко подписал закон.\r\nКроме того Ирина Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык