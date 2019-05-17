2,5 тыс. человек из 145 тыс. не сдали аттестацию по украинскому языку для госслужащих

2,5 тыс. человек из 145 тыс. не сдали аттестацию по украинскому языку для государственных служащих с 1 мая 2017 по 31 декабря 2018.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам государственной службы на запрос Українських Новин.

Согласно ему, всего в аттестации за указанный период приняли участие 144 784 человека.

Успешно сдали аттестацию 63 740 человек, не сдали - 2 075.

Кроме того, на основании подтверждающего знания украинского языка документа аттестацию прошли 78 595 человек, не прошли - 374.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

15 мая Президент Петр Порошенко подписал закон.

Кроме того Ирина Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык