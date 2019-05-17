2,5 тис. осіб з 145 тис. не склали атестацію з української мови для держслужбовців

2,5 тис. осіб з 145 тис. не склали атестацію з української мови для державних службовців з 1 травня 2017 року по 31 грудня 2018.

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань державної служби на запит Українських Новин.

Згідно йому, всього в атестації за вказаний період взяли участь 144 784 людини.

Успішно склали атестацію 63 740 осіб, які не склали - 2 075.

Крім того, на підставі документа, що підтверджує знання української мови, атестацію пройшли 78 595 осіб, які не пройшли - 374.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

15 травня Президент Петро Порошенко підписав закон.

Крім того, Ірина Луценко порадила Зеленському вивчити українську мова