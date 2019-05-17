2,5 тис. осіб з 145 тис. не склали атестацію з української мови для держслужбовців

2,5 тис. осіб з 145 тис. не склали атестацію з української мови для державних службовців з 1 травня 2017 року по 31 грудня 2018.\r\nПро це йдеться у відповіді Національного агентства з питань державної служби на запит Українських Новин.\r\nЗгідно йому, всього в атестації за вказаний період взяли участь 144 784 людини.\r\nУспішно склали атестацію 63 740 осіб, які не склали - 2 075.\r\nКрім того, на підставі документа, що підтверджує знання української мови, атестацію пройшли 78 595 осіб, які не пройшли - 374.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".\r\n15 травня Президент Петро Порошенко підписав закон.\r\nКрім того, Ірина Луценко порадила Зеленському вивчити українську мова