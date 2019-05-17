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17 мая 2019, пятница, 14:37 14
Экономика 2019-05-17T14:38:36+03:00
Українські Новини
Ассоциация газового рынка поддерживает прекращение кризиса в газораспределительной отрасли

Ассоциация газового рынка поддерживает прекращение кризиса в газораспределительной отрасли

Ассоциация газового рынка поддерживает предложения общественного совета при Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по прекращению кризиса государственного регулирования газораспределительной отрасли.

Об этом говорится в обращении ассоциации, передают Українськi Новини.

"На заседании, которое состоялось 14 мая, Общественный совет при НКРЭКУ утвердил предложения, направленные на ликвидацию кризиса в газораспределительной отрасли. Общественный совет констатировал, что отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ. Госрегулятор с 2016 года не меняет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухставочный тариф и учет газа в энергетических единицах - хотя такие шаги предусмотрены логикой реформы рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом. Общие убытки операторов ГРС уже достигли 30 млрд грн, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, учитывая опасность, возникшую из-за таких проволочек, общественный совет рекомендует НКРЭКУ:  незамедлительно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;  предусмотреть урегулирования убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности с несоответствием цены производственно-техническим затратам (ПТЗ), их объемов и других составляющих;  обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемы ПТЗ для каждого оператора газораспределительных систем (ГРС) и утвердить соответствующим приказом.

В сообщении отмечается, что расходы на ПТЗ занимают в тарифе около 50% и от них зависит финансово-экономическое положение операторов ГРС.

Также общественный совет рекомендует НКРЭКУ обратиться в Кабинет Министров  для утверждения объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей.

Расчет таких норм должен базироваться на результатах проведенных исследований.

Кроме того, необходимо безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах,  подготовить предложения по двухставочному тарифу и начать общественные слушания по этому поводу с учетом того, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, ассоциация газового рынка считает заниженными на 40% объемы производственно-технических затрат в тарифах операторов ГРС.

Ранее ассоциация газового рынка считала необоснованным снижение Кабмином нормы потребления газа населением без счетчиков.

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