Асоціація газового ринку підтримує припинення кризи в газорозподільній галузі

Асоціація газового ринку підтримує пропозиції громадської ради при Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з припинення кризи державного регулювання газорозподільної галузі.

Про це йдеться у зверненні асоціації, передають Українські Новини.

"На засіданні, яке відбулося 14 травня, Громадська рада при НКРЕКП затвердив пропозиції, спрямовані на ліквідацію кризи в газорозподільній галузі. Громадська рада констатувала, що галузь опинилася на межі колапсу через зволікання НКРЕКП. Держрегулятор з 2016 року не змінює тарифи на газорозподіл, зупинив перехід на двоставковий тариф і облік газу в енергетичних одиницях - хоча такі кроки передбачено логікою реформи ринку газу, а також угодами з МВФ і Енергетичним співтовариством. Загальні збитки операторів ГРС вже досягли 30 млрд грн, що призвело до катастрофічного відтоку кадрів, погіршення технічного стану мереж і загрожує безпеці газопостачання", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з огляду на небезпеку, що виникла із-за таких зволікань, громадська рада рекомендує НКРЕКП: негайно переглянути і встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу; передбачити врегулювання збитків, пов'язаних з несвоєчасним переглядом тарифів, зокрема з невідповідністю ціни виробничо-технічних витрат (ВТВ), їх обсягів та інших складових; звернутися в Міністерство енергетики та вугільної промисловості з вимогою визначити, у відповідності з чинною методологією, обсяги ВТВ для кожного оператора газорозподільних систем (ГРС) та затвердити відповідним наказом.

У повідомленні наголошується, що витрати на ВТВ займають в тарифі близько 50% і від них залежить фінансово-економічний стан операторів ГТС.

Також громадська рада рекомендує НКРЕКП звернутися в Кабінет Міністрів для затвердження об'єктивних норм споживання природного газу для побутових споживачів.

Розрахунок таких норм має базуватися на результатах проведених досліджень.

Крім того, необхідно невідкладно завершити заходи для переходу на вимірювання споживаного газу в енергетичних одиницях, підготувати пропозиції по двоставочному тарифу і почати громадські слухання з цього приводу з урахуванням того, що термін дії тимчасової методології тарифів на розподіл газу закінчується 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, асоціація газового ринку вважає заниженими на 40% обсяги виробничо-технічних витрат у тарифах операторів ГРС.

Раніше асоціація газового ринку вважала необґрунтованим зниження Кабміном норми споживання газу населенням без лічильників.