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17 мая 2019, пятница, 13:45 412
Внешняя политика 2019-05-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
Венгрия рассчитывает, что Зеленский решит проблемы нацменьшинств

Венгрия рассчитывает, что Зеленский решит проблемы нацменьшинств

Флаг Венгрии. Фото: Officsal publicataion
Флаг Венгрии. Фото: Officsal publicataion

В министерство иностранных дел Венгрии после подписания президентом Петром Порошенко "языкового закона" заявил, что надеются на решение "проблемных вопросов" новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому", - говорится в заявлении.

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "вжимать права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Как сообщали Українські Новини, 14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об украинском языке после того, как Рада отказалась отменить результаты голосования.

Ранее, 25 апреля, Рада приняла соответствующий закон.

Перед этим Венгрия и в дальнейшем будет способствовать замедлению движения Украины в сторону ЕС и НАТО.

НАТО поддержало Венгрию в языковом вопросе украинского закона об образовании.

Больше новостей о: Языковой вопрос МИД Венгрии Владимир Зеленский Украина-Венгрия

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