Угорщина розраховує, що Зеленський вирішить проблеми нацменшин

Міністерство закордонних справ Угорщини після підписання президентом Петром Порошенком "мовного закону" заявив, що сподівається на вирішення проблемних питань" новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", - йдеться в заяві.

Угорські дипломати назвали закон "відповідним духу Петра Порошенка", і висловили надію, що з новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть зважитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

В заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про українську мову після того, як Рада відмовилася скасувати результати голосування.

Раніше, 25 квітня, Рада прийняла відповідний закон.

Перед цим Угорщина і надалі буде сприяти уповільненню руху України у бік ЄС і НАТО.

НАТО підтримало Угорщину у мовному питанні українського закону про освіту.