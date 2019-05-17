Порошенко уволил своего советника Медведева

Президент Петр Порошенко освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника Президента.

Об этом говорится в Указе №185 от 3 мая, передают Українськi Новини.

Порошенко назначил Медведева своим внештатным советником в июле 2017 года.

Во время кампании по выборам Президента Медведев был спикером штаба Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ.

Ранее Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева.