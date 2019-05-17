Порошенко уволил своего советника Медведева

Президент Петр Порошенко освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника Президента.\r\nОб этом говорится в Указе №185 от 3 мая, передают Українськi Новини.\r\nПорошенко назначил Медведева своим внештатным советником в июле 2017 года.\r\nВо время кампании по выборам Президента Медведев был спикером штаба Порошенко.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ.\r\nРанее Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева.