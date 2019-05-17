Порошенко звільнив свого радника Медведєва

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Медведєва від виконання обов'язків позаштатного радника Президента.\r\nПро це йдеться в Указі №185 від 3 травня, передають Українські Новини.\r\nПорошенко призначив Медведєва своїм позаштатним радником в липні 2017 року.\r\nПід час кампанії з виборів Президента Медведєв був спікером штабу Порошенка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ.\r\nРаніше Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва.