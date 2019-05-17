"Укроборонпром" планирует продавать оружие странам Латинской Америки

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность поставок вооружения на рынки стран Латинской Америки.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.\r\n"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК", - сказано в сообщении со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина.\r\nВ сообщении сказано, что Украина может предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах.\r\nТакже в сообщении говорится, что Украина готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, стоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.\r\nВ сообщении отмечается, что украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.\r\nКак сообщали Українськi Новини, группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром".\r\nКабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.\r\nТем временем, "Укроборонпром" опроверг информацию о распределении бюджетных денег между своими заводами.