подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
ONLINE
17.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Саботаж расследования дела Мазура и политические заказы министра МВД

17 мая 2019, пятница, 12:20 212
Экономика 2019-05-17T12:22:04+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" планирует продавать оружие странам Латинской Америки

"Укроборонпром" планирует продавать оружие странам Латинской Америки

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность поставок вооружения на рынки стран Латинской Америки.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК", - сказано в сообщении со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина.

В сообщении сказано, что Украина может предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах.

Также в сообщении говорится, что Украина готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, стоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.

В сообщении отмечается, что украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.

Как сообщали Українськi Новини, группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром".

Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Тем временем, "Укроборонпром" опроверг информацию о распределении бюджетных денег между своими заводами.

Больше новостей о: Латинская Америка Укроборонпром Торговля оружием

Архив
Новости
Порошенко распорядился обеспечить условия для внедрения 5G 13:02
Активисты С14 Фото: АСН
"С14" подает в суд на Авакова 13:01
Дело о незаконном обогащении экс-замглавы Администрации Филатова закрыли 12:48 Документ
Порошенко уволил своего советника Медведева 12:44
Суд арестовал Аллерова с залогом 4,8 млн гривен 12:36
больше новостей
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Дом, в котором имеет квартиру жена Зеленского. Фото:
Журналисты показали элитный дом в Крыму, в котором купила квартиру жена Зеленского 11:14
Закон об украинском языке опубликован 11:05 Дополнено
больше новостей
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Начал работу форум, на котором УПЦ обсудит важность создания крепких семей 14:27
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая 12:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok