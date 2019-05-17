"Укроборонпром" планирует продавать оружие странам Латинской Америки

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность поставок вооружения на рынки стран Латинской Америки.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК", - сказано в сообщении со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина.

В сообщении сказано, что Украина может предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах.

Также в сообщении говорится, что Украина готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, стоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.

В сообщении отмечается, что украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.

Как сообщали Українськi Новини, группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром".

Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Тем временем, "Укроборонпром" опроверг информацию о распределении бюджетных денег между своими заводами.