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17 мая 2019, пятница, 12:02 508
Судебная власть 2019-05-17T12:02:43+03:00
Українські Новини
В Донецкой области экс-депутат, причастный к гибели 10 бойцов спецназа, получил 8 лет тюрьмы

В Донецкой области экс-депутат, причастный к гибели 10 бойцов спецназа, получил 8 лет тюрьмы

Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 16 мая судом рассмотрено уголовное производство по обвинению гражданина Бутрименко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Согласно приговору, обвиняемый признан виновным только в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258-5 Уголовного кодекса.

По ст. 258 Бутрименко оправдан в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Мера пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу оставлена ​​в виде содержания под стражей.

При этом срок заключения Бутрименко пересчитан по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).

Таким образом, осужденному осталось находиться под стражей около 1 года.

Согласно информации в СМИ, экс-депутат Шахтерского райсовета от "Партии регионов" Бутрименко был причастен к гибели 2-х групп бойцов украинского спецназа 23 июля 2014 года.

В это день он предложил украинским военным переночевать в его ангаре, а сам сдал их позиции боевикам ДНР.

Боевики расстреляли 10 и ранили 5 украинских спецназовцев.

Бутрименко был задержан украинскими военными в ходе спецоперации на линии разграничения в Донецкой области в июне 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области задержали причастную к боевикам "ЛДНР" женщину.

Ранее полиция задержала разведчика "ЛНР".

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