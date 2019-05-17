Гослекслужба запретила продажу нескольких серий "Нимесила"

В Украине запретили распространение двух серий препарата "Нимесил". Об этом говорится в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое было опубликовано пресс-службой ведомства.

Так, сообщается, что под запрет попали гранулы для оральной суспензии 100 мг/2 г в однодозовых пакетиках, выпущенные под серийными номерами 84857 и 83413.

Отмечается, что препарат был произведен для лабораторий лабораторий Гидотти С.п.А., Италия, в упаковках с маркировкой на польском языке для реализации на польском рынке. Поэтому препараты этих серий не могут реализовываться в Украине как такие, что официально не ввозились на территорию страны.

"Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанных серий лекарственного средства, принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы. В случае уничтожения отходов препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства", - говорится в распоряжении.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав опроверг информацию о махинациях средствами для закупки лекарств.

Тем временем, с 1 июля Минздрав будет регулировать цены на лекарства из Нацперечня.