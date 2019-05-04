Под Черниговом военный пенсионер в гараже хранил склад боеприпасов

Полиция изъяла изъяла более 200 гранат и 30 тыс. патронов в гараже в Прилуках Черниговской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, 3 мая полицейские провели санкционированный обыск в гараже отставного офицера в Прилуках.\r\nВ обычном гаражном боксе одного из автокооперативов правоохранители обнаружили более 200 ручных гранат Ф-1 и запалов к ним и более 30 тыс. автоматных патронов, упакованных в цинки.\r\nВсе боеприпасы полиция изъяла, владелец арсенала задержан.\r\nПродолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\n\r\nСклад боеприпасов в гараже. \r\nКак сообщали Українськi Новини, 1 мая полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области.\r\nТакже СБУ обнаружила арсенал боеприпасов на территории заброшенного детского лагеря в Луганской области. Ранее под Донецком на чердаке заброшенного дома нашли арсенал боеприпасов.\r\nТакже СБУ изъяла арсенал боеприпасов в Ровенской области.\r\n