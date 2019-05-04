Под Черниговом военный пенсионер в гараже хранил склад боеприпасов

Полиция изъяла изъяла более 200 гранат и 30 тыс. патронов в гараже в Прилуках Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 3 мая полицейские провели санкционированный обыск в гараже отставного офицера в Прилуках.

В обычном гаражном боксе одного из автокооперативов правоохранители обнаружили более 200 ручных гранат Ф-1 и запалов к ним и более 30 тыс. автоматных патронов, упакованных в цинки.

Все боеприпасы полиция изъяла, владелец арсенала задержан.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Склад боеприпасов в гараже.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области.

Также СБУ обнаружила арсенал боеприпасов на территории заброшенного детского лагеря в Луганской области. Ранее под Донецком на чердаке заброшенного дома нашли арсенал боеприпасов.

Также СБУ изъяла арсенал боеприпасов в Ровенской области.