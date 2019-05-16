Величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом

Служба безпеки України виявила арсенал обладнання для стрільби авіаційними ракетами в селі Новосілки (Київська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків в селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили на території домоволодіння 6 уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначеними для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачі-бомбардувальники типу МіГ-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі 24 .

За оперативною інформацією спецслужби, виявлене озброєння фігуранти справи планували незаконно вивезти до країн Африки для використання у воєнних конфліктах.

В результаті вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення до країн, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

За висновком експертів, протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм і погрожували введенням санкцій відносно країни.

Арсенал для стрільби авіаракетами. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, під Черніговом військовий пенсіонер в гаражі зберігав склад боєприпасів.

Також в покинутому будинку під Донецьком знайшли протитанкові гранатомети і безліч патронів.

Раніше в одному із запорізьких кафе виявили схованку з боєприпасами.