Величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом

Служба безпеки України виявила арсенал обладнання для стрільби авіаційними ракетами в селі Новосілки (Київська область).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння", - сказано в ньому.\r\nОперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків в селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження.\r\n\r\nПід час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили на території домоволодіння 6 уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначеними для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачі-бомбардувальники типу МіГ-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі 24 .\r\n\r\nЗа оперативною інформацією спецслужби, виявлене озброєння фігуранти справи планували незаконно вивезти до країн Африки для використання у воєнних конфліктах.\r\n\r\nВ результаті вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення до країн, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.\r\n\r\nЗа висновком експертів, протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм і погрожували введенням санкцій відносно країни.\r\nАрсенал для стрільби авіаракетами. Фото: СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Черніговом військовий пенсіонер в гаражі зберігав склад боєприпасів.\r\nТакож в покинутому будинку під Донецьком знайшли протитанкові гранатомети і безліч патронів.\r\nРаніше в одному із запорізьких кафе виявили схованку з боєприпасами.