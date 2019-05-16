День вышиванки: как в Украине отметили самый яркий праздник

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки - праздник, посвященный расцвету украинской культуры. По случаю праздника, который был основан студентами Черновицкого университета имени Федьковича еще в 2016 году, в Украине проходят общественные акции, флешмобы и шествия. Праздник отмечают не только в Украине - из-за влияния диаспор тематические акции проводятся более чем в 50 странах мира.

А сегодня во всех уголках страны люди оделись в яркие вышиванки, показывая свою связь с Украиной, любовь и патриотизм.

Так, в Киеве в честь праздника украсили вышиванками мини-скульптуры проекта "Шукай", сообщается в Facebook, а тысячи людей вышли на улицы в ярких вышиванках с национальными узорами. "Карту украинских вышиванок" представили во Львове и даже нарядили статуи на Площади Рынок в вышиванки.

В городке Збараж за несколько дней до Дня вышиванки местные школьники украсили вышивками деревья на одной из улиц. А в центре Харькова проходит парад "Тройная вышиванковая феерия". В мероприятии принимают участие более 1 200 человек, большинство из которых одеты в вышиванки с традиционными национальными орнаментами

Также и в Краматорске сегодня проходит патриотический забег в вышиванках - прямо по центральным улицам города.

В Одессе также отмечали День вышиванки - и особым рвение тут отличилась одесская полиция и нацгвардия - сегодня их вышиванку из автомобилей и людей активно обсуждают в соцсетях.