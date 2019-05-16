Завтра Аллерову изберут меру пресечения

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 17 мая, рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

По его словам, ходатайство уже подано в суд.

Заседание начнется в 09:00.

Следствие просит избрать Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 11 млн гривен, директору "Укрбуд девелопмнет" Олегу Майбороде - арест с залогом 75 млн гривен, оценщику Алисе Грынчук - арест с залогом 7 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Экс-командующий Нацгвардией Аллеров отказался от дачи показаний.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен госсредств.

НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".