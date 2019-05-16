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16 мая 2019, четверг, 15:09 586
Силовые структуры 2019-05-16T15:10:22+03:00
Українські Новини
Завтра Аллерову изберут меру пресечения

Завтра Аллерову изберут меру пресечения

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 17 мая, рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

По его словам, ходатайство уже подано в суд.

Заседание начнется в 09:00.

Следствие просит избрать Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 11 млн гривен, директору "Укрбуд девелопмнет" Олегу Майбороде - арест с залогом 75 млн гривен, оценщику Алисе Грынчук - арест с залогом 7 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Экс-командующий Нацгвардией Аллеров отказался от дачи показаний.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен госсредств.

НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".

 

Больше новостей о: Растрата Нацгвардия мера пресечения Юрий Аллеров Соломенский районный суд

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